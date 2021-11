Lost Driver’s Licences Found

Dear Editor

ZRP Borrowdale Public Relations office is in possesion of found property in the form of driver’s licences of the following people:

1.Chisikaurayi Margret

2.Muzadzi Andrew Tonderayi

3.Nyamadzawo Confidence

4.Muteura Stephen

5.Ncube Mthulisi Ashley

6.Ndowe Herbert

7.Mutsinya Kudzai

8.Mandishona Tafara Samuel

9.Chizambire Aggrippa Lesslie

10.Randa Janny Musiko

11.Chigango Farai

12.Zibowa Clifford

13.Mujere Fungai

14.Masanga Andrew Godfrey

15.Murumbi prosper

16.Murwira Kudzai Edwin

17.Mbukunde Blessing

18.Sibanda Farai Thabani

19.Madanhi Dennis

20.Binchimani Lackson

21.Chisvero Labrado

22.Nhungwe Innocent

23.Bosha Lloyd

24.Moyo Charles

25.Mahaso Takudzwa

26.Muteta Muteta

27.Chimukupete Tinotenda Lewis

28.Chikowa Takarunzirwa Trymore

29.Mohammed Dixol Abdul

30.Takaopwa Edmore

31.Nyaungwa Abel

32.Mushambi Benjamin Museve

33.Makonese Simbarashe Leonard

34.Dhliwayo Anesu

35. Nyawo Kudakwashe Brian

36.Masuka Margret

37.Chikanya Dzingira

38.Meza Grace

39.Tutani Mandla

40.Chikowore Timothy

41.Chipanje Samuel

42.Phiri Nebert

43.Dusare Jeanpierre

44.Mbirimi Tapiwa

45.Ruwona Tonderayi Cliff

46.Mariko Elison Kudakwashe

47.Chitapi Rosemary Fadzayi Tendai

48.Chakavarika Trevor Samuel

49.Makalakata Pennias

50.Toma Staford Kudzanai

51.Mutsaka Tsungai Audrey

52.Zuze Melsetter

53.Makaya Tendai

54.Vumisai Stanley

55.Musiyiwa Takudzwa

56.Dube Patrick Ngqabutho

57.Julius Harison

58.Mukamba Moreblessing

59.Khumbula Admire

60.Mlambo Passmore

61.Kurado Tafad zwa

62.Chirwa Alick

63.Kamundarara Kidson

PLEASE CONTACT SGT KACHIDZA ON 0776012149 OR 0713102428