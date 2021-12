Job Wiwa Sikhala: Marry Chiwenga Persecution Atrocious

Tinashe Sambiri| MDC Alliance vice chairperson Hon Job Sikhala has said the persecution of Marry Chiwenga is atrocious.

Marry Chiwenga, with a precarious health condition, collapsed outside the court in Harare on Wednesday.

Said Hon Sikhala:

“Haaaa munhu uyu anonzi Mary Chiwenga azotambudzika nokurwadziswa chaiko.

Zvazonyanya izvi. Kunzwa pamoyo pangu apa kunzi dyoo nokurwadziwa.

Kudenga kuna Mwari uko.

Kudenga kuna Mwari uko. pic.twitter.com/M99bSPMjtZ — HON Job Wiwa Sikhala (@JobSikhala1) December 15, 2021

He also described Murinye, openly attacked Mr Emmerson Mnangagwa as a courageous man:

“Totenda Gono Chirandu mataura semurume. Vakajaidzwa vanhu kubira nyika.

Chokwadi ngachifambe pasi rose.

Mbavha ngadzimhanyirirwe.

Shameless thieves.

https://twitter.com/JobSikhala1/status/1471060852421935114?s=20