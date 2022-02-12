ZimEye
TIRI KUEPWORTH MANGWANA: Vamwe vachikupa yelo, isu tichikupa MATITLE DEEDS AKO NHASI, EVANA VAKO MANGWANA, EVAZUKURU NEZVIZUKURUBVI NARIINI NARIINI!!! Pafunge shamwari: yellow or title deed!!!!🤣🤣🤣🤣— Jamwanda (@Jamwanda2) February 11, 2022
TIRI KUEPWORTH MANGWANA: Vamwe vachikupa yelo, isu tichikupa MATITLE DEEDS AKO NHASI, EVANA VAKO MANGWANA, EVAZUKURU NEZVIZUKURUBVI NARIINI NARIINI!!! Pafunge shamwari: yellow or title deed!!!!🤣🤣🤣🤣
Zvimwe taurayi muchiti tinotanba varume, Mwari vanonzwa , Epworth ma Jacha muya munhu onzi une title deeds, musatamba nepfungwa dzavanhu , politicians in Zimbabwe hell is your final destiny
— Hon Zivhu (@killerzivhu1) February 12, 2022
Zvimwe taurayi muchiti tinotanba varume, Mwari vanonzwa , Epworth ma Jacha muya munhu onzi une title deeds, musatamba nepfungwa dzavanhu , politicians in Zimbabwe hell is your final destiny