Put ED’s Face On Zimbos Passports- Mwonzora “Plot” Exposed

Own Correspondent

The shameless leader of MDC-T Douglas Mwonzora is being accused by his allies of trying to force Zimbabweans to carry Mnangagwa’s face in their pockets through passports.

It is said Mwonzora is seeking favours from his handlers.

“Hapana chinobuda tichitungamirwa nedofo iri, pane kugadzirira 2023 elections iye avakutoti hurumende ngaiise mufananidzo waED pama passport evanhu vese.

MDC-T yatoparara, kubva zvavakakonana naMakomichi weMasvingo aivavapa raki zvinhu zvese zvakabva zvadhakwa, havabudi mudzin’anga asi kuinda muvanhu havadi.

Mukuru dai vaongororwa njere kuti dzichimo here, isu izvi bodo tava kuinda kuna president wevanhu adv Chamisa.Ndaida vaMwonzora chaizvo asi zvavanotaura patenge tichironga zvechinyika mahumbwe chaiwo” said one MDC-T senior official.

Several sources claim that Mwonzora is into juju.

