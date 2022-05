Castle Lager Premier Soccer League Results

Spread the love

Castle Lager Premiership Matchday 16 action.

Fulltime:

FC Platinum 4-0 Triangle United

85′ Yellow Card Chinyerere (FCP)

84′ FCP Sub: Mutudza replaces Teguru.

82′ Goal!!! Musona gets his brace to make it four for FCP.

59′ Triangle Sub: Kabanda replaces Madamombe.

47′ Yellow Card to Ngwenya (FCP).

45+2′ Goal!!! Ngwenya gets his brace to make it three for FCP.

45+1′ Triangle Sub: Mutunhami, Chisi replace Chirambamurivo, Chiveya off.

37′ Goal!!! Ngwenya doubles FCP lead.

23′ Yellow Card to Madamombe (Yellow Card).

1′ Goal!!! Musona puts FCP ahead, off Teguru’s ball-in.

FCP XI: Magalane, Mbweti, Bello, Chinyerere, Mangizo, Banda, Moyo, Magaya, Teguru, Musona, Ngwenya.

Triangle XI: Chitsumba, Mukombwe, Ngwenya, Chiveya, Gwao, Mukanga, Sande, Madambombe, Chirambamurivo, Ngoma, Bero.

Chicken Inn 1-1 Yadah

Ngezi Platinum 0-0 Manica Diamonds

Black Rhinos 1-0 WhaWha

Harare City 0-0 Bulawayo City

ZPC Kariba 0-0 Highlanders FT

Highlanders XI: A. Sibanda, Mhindirira, Chikuhwa, Masuku, Makaruse, Silla, Ngodzo, Muduhwa, Ngala, Ndlovu, Ncube.- Soccer24 Zimbabwe

Share this: Tweet





Like this: Like Loading...