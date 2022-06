Zivhu Blasts Vapositori

Tinashe Sambiri|Enigmatic politician Killer Zivhu has fired a broadside at Vapositori for embracing Mr Emmerson Mnangagwa a few hours after his regime banned a prayer programme.

Mr Mnangagwa addressed members of the African Apostolic Church in Chirumanzu last week.

The controversial former Zanu PF MP for Chivi South also denounced the arrest of CCC vice chairperson Hon Job Sikhala.

“You are a strong man my brother zvinopera izvi , mavhitori hatisiyani chero zvodini, uri wedu wechidhaka chana chavatete,”said Zivhu.

He added :

“Mapositori ose zvisineyi kuti ndeipi vanodzosera zvinhu kumashure, vanonyanya kuvesa moto chaizvo pavanonamatira, Saka vajaira kudziigwa zvino vava kungodziigwa nezvisina basa.”

