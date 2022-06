FULL LIST- As Byo Court Records 20 Divorce Cases In A Day

By A Correspondent- Bulawayo High Court was on Thursday inundated with twenty (20) cases of people intending to divorce. According to a survey infidelity has been cited as the major cause of family break-ups in the country with last year’s statistics showing that at least 1 351 couples filed for divorce at the High Court, an increase from 1 117 cases handled in 2020.

Read the full list of cases below extracted from the court role:

10. MANDLENKOSI MOYO vs HAPPINESS MOYO (nee SIBANDA) HC 184/22

(MATHONSI NCUBE LAW CHAMBERS)

11. JOSPHETH HAPAZARI vs PETTY T. HAPAZARI (nee CHANAIWA) HC 1277/21

(NCUBE-TSHABALALA ATTORNEYS)

12. QUIET HADEBE vs OKTAVIA HADEBE (nee NCUBE) HC 515/22 (SELF ACTOR)

13. SAMUKELISO CHITSA (nee SIBANDA) vs FARAYI MOSES CHITSA HC 434/21

(NCUBE-TSHABALALA ATTORNEYS)

14. CHARITY MPOFU (nee MAVIZA) vs ENERST MPOFU HC 1588/21 (MESSRS PUNDU

& COMPANY)

15. EMMANUEL MADABE VS SIPHEPHILE MADABE (nee NKOMO) HC 835/13

(MAZANGO, MATUMBU AND PARTNERS)

16. TSHIBANI NDHLOVU vs PETER NDHLOVU HC 2164/19 (LEGAL AID DIRECTORATE –

HWANGE)

17. NOMSA DUBE (nee KHUMALO) vs MANDLENKOSI DUBE HC 1589/21 (MESSRS

PUNDU & COMPANY)

18. RACHEL HWAMBO vs AUSTIN MUZENDA HC 2217/19 (MAKIYA AND PARTNERS)

19. VIMBAI KUVHEYA (nee KAMBARE) vs CEAPHAS KUVHEYA HC 833/22 (TANAKA

LAW CHAMBERS)

MOREBLESSING MUCHADEHAMA vs MBONISI SIZIBA HC 487/22 (NYAWO RUZIVE

LEGAL PRACTICE)

21. COLLEN S. NDLOVU (nee MLILO) vs SIKHUMBUZO NDLOVU HC 314/22 (MAKIYA &

PARTNERS)

22. BLESSED MOKONE vs SIPHO MOKONE (nee NDLOVU) HC 1690/20 (MORRIS –

DAVIS & CO.

23. PHATHISA NHLANE vs VUYELWA A NHLANE (nee NKOMO) HC 1714/21

(VUNDHLA-PHULU & PARTNERS)

24. INNOCENT KWIDINI vs VIRGINIA KWIDINI (nee NCUBE) HC 1474/21 (LEGAL AID

DIRECTORATE HWANGE)

25. NTULULI MOYO vs PHATHUMUSA MOYO (nee SIBANDA) HC 1148/21 (DUBE-

BANDA, NZARAYAPENGA & PARTNERS)

26. HONEST SEBATA vs CYNTHIA SEBATA (nee MOKWENA) HC 1547/21 (V. CHIKOMO

LAW CHAMBERS)

27. SIBAHLE NYAMUKAPA (nee GUMPO) vs GEORGE NYAMUKAPA HC 143/22

(MASIYE-MOYO & ASSOCIATES)

28. FARAI FARISAYI MUCHATI (nee PERERA) vs JUSTICE MUCHATI HC 278/22 (NCUBE-

TSHABALALA ATTORNEYS)

29. LOVEMORE MATEMA vs SHARAI ZIBWOWA HC 615/22 (LEGAL AID DIRECTORATE

GWERU)

30. FREDDRICK PHIRI vs NONTOKOZO PHIRI (nee NDLOVU) HC 193/22 (LEGAL AID

DIRECTORATE)

