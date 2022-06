Pictures: President Chamisa Interacts With Great Minds At Dr Magaisa Memorial

AT DR MAGAISA’s memorial… With Dr Simba Makoni, Dr Ibbo Mandaza, Prof Lovemore Madhuku and Prof Arthur Mutambara. One Zimbabwe…One People, One Nation, One Vision. RIP WaMagaisa.- Advocate Nelson Chamisa

