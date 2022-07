Zanu PF Activists Plot To Assassinate Chamisa

Spread the love

By- A video of a Zanu PF activist calling for the assassination of CCC leader Nelson Nachamisa has gone viral

In the video, the Zanu PF activist in shona said:

Kana tikati pasi naMuzorewa tiri kuti Muzorewa ngaavurawe. Tikati pasi nemuroyi tiri kuti muroyi ngaavurawe. Tikati pasi naChamisa tiri kuti Chamisa ngaavurawe.

Pasi pasi neCCC, neZvingasungata zvake.

Share this: Tweet





Like this: Like Loading...