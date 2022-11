Japan Name 2022 World Cup Squad

Japan have named their 26-man squad for the 2022 FIFA World Cup.

The selection includes Arsenal fullback Takehiro Tomiyasu, Brighton midfielder Kaoru Mitoma and former Liverpool forward Takumi Minamino.

Several Germany-based players also made the squad and they include Ko Itakura (Borussia Monchengladbach), Hiroki Ito (Stuttgart), Maya Yoshida (Schalke), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Takuma Asano (Bochum) and Ritsu Doan (Freiburg).

Japan are in Group E and will face Germany, Canada and Costa Rica.

Japan Squad for World Cup

Goalkeepers: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (Sint-Truiden), Eiji Kawashima (Strasbourg).

Defenders: Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Maya Yoshida (Schalke), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Monchengladbach), Hiroki Ito (Stuttgart), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Yuta Nakayama (Huddersfield Town).

Midfielders: Wataru Endo (Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting Lisbon), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf), Gaku Shibasaki (Leganes), Kaoru Mitoma (Brighton), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Ritsu Doan (Freiburg), Junya Ito (Stade Reims), Takumi Minamino (AS Monaco), Takefusa Kubo Real Sociedad), Yuki Soma (Nagoya Grampus).

Forwards: Daizen Maeda (Celtic), Takuma Asano (Bochum), Ayase Ueda (Cercle Brugge).- Soccer24 Zimbabwe

