Varume Vonyanyokoshesa Mag*ro Mahombe Kudarika Hunhu:Vedzvisvondo Vochema-chema

Muporofita wemapipi uye nyanzvi yekubika maslayqueen Isaac Makomichi weMasvingo, anonzi apa chiporofita chavhundutsa vanhu apo paati muna 2023 vakadzi vese vasina magaro vacharambiwa nekuti varume veMuzimbabwe vavakukoshesa magaro kudarika hunhu

“[02/01/2023 17:48] +263 77 746 9342: It will be difficult for ladies without magaro to survive in 2023, ane magaro ndiye achadya. The devil is at work,varume vavakukoshesa magaro kudarika hunhu” Makomichi posted in @newsroom Watts group

Makomichi uyo akainda mbiri nekupa vana Moana,Shashal malove charm anonzi atizve dai vakadzi vasina magaro vatoita rimwe zano nokuti 2023 igore remagaro

Vamwewo varume vatiwo kana mukadzi asina magaro anenge akashota hukadzi hwacho.Makomichi aenderara mberi achiti satani ndiye akonzera kuti varume vanyanye kunakirwa nemagaro

Umwewo mukuru wedzisvondo anoti ruchiva nekusagutsikana ndizvo zvinopa varume vazhinji kuti vafarire magaro mahombe

Wongororo inoratidzawo kuti varume nevakomana vazhinji vane ruchiva vanonyanya kumanyira vasina vane magaro, izvo zvapa kuti mamai mashandise mapiritsi ekumakudza uye kupfekerawo mastaff mumadhirezi kuti vakwezvewo varume,asi kunonzi paunozovhomora mastaff aya unogona kuzozvambaradzwa nemurume achiti wakamunyepera

