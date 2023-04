Rapists, Abusers And Drug Pushers Enjoying Zim Independence While The Ordinary People Suffer, Says Jackie Ngarande

Spread the love

By Jackie Ngarande| In 2017 I’m one of the people vakabuda kuenda kunoMarcher. Mwari muriko kudenga ,munoziva moyo wangu munazondiregererawo ndakaita mukusaiziva,ndakangoita gundamusaira ziyende siyende, ndakabuda mumba mangwanani ndikaita swere kuenda mukwasha wezuva ,zuva rese kupera ndichimarcher, tichipemberera kuti mudzimu wakombora ,regai tidzane nekupururudza handaiziva zviri mberi kuti hupenyu hwenyika ino yeZimbabwe inhava yebenzi isina anoziva kuti inei ,Hupenyu hwacho ijema newadya pachimani semubva ndiripo aripa pamusha pevatorwa asina kwekuenda kana kutizira.

Today Zimbabwe celebrates Independence day ,

Who is Independent in Zimbabwe.

Happy Independence to Rapists who are never convicted.

Happy Independence to abusers who skipped Life imprisonment because they bribed the judiciary.

Happy Independence kune vanokwanisa kubhadhara mari ye C-section kuPrivate Hospital kuti vazvare mushe,Ndichiti sorrywo kune vane hama dzakafa dzichisununguka vana muzvipatara zvisina kana paracetamol nemvura inodziya yekugeza vazvere,vanogezeswa mvura inotonhora nekuti magetsi anenge asiko.

Happy Independence to those who afford private health Care ,Sorry wo kune vanoswera zuva rese paparirenyatwa casualty vakarara pacorridor nemurwere vozowana bed after waiting for 16hours neVanonotenga drip ne catheter vega kupharmacy Sorry henyu abiangu.

Happy Independence to Drug Pushers and barons who are never locked behind bars ,But rather glorified ,vana vachifa neguka nemutoriro.

Happy Independence to influential citizens who were involved in road accidents vakatsika vanhu vakafa zvikarova and managed to skip life imprisonment.

Happy Independence kune vanonorapwa kunze kwenyika kana varwara ,ndichiti sorrywo zvakare kune varikurapwa cancer nemakwenzi,midzi ,kupfungaidzirwa nekushaya mari

yechemotherapy.

Lastly Happy Independence kune vanokwanisa kubhadhara maFuneral Policy avo without defaulting,Kune vasingakwanise musatye ukafa Coffin tonotenga kumbare kana kuGlenView Area 8 it’s cheap ,tinoita mudemhe mudemhe.

HAPPY INDEPENDENCE DAY ZIMBABWE

PLEASE SHARE

Share this: Tweet





Like this: Like Loading...