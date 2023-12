Seh Calaz Statement On Terry Gee Death

Seh Calaz Music

Nhasiwo ndati ndawana mukana wekumoona Terry pa Aroundel Hospital,ku Mt pleasant,,taqamirira visiting hour risvike takutonzi haaa we are very sorry mukomana atisiya.

Chipo Mwari vakunyaradze shamwari yako yaendaa.

Mhuri yekwa Terry chemai netariro ,Mwari ndivo vanoziva.Amana life is too short ngatidananei tichiri vapenyu,nekuto pasi harigute.

