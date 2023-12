Kana Wakabirwa Mari Ndibate Ndiite Kuti Idzoke : Muzaya Ndunge

Mzaya Ndunge, real name Leonard Gwaze, says he possesses supernatural powers to help people with nagging problems.

“Ndinotuma gudo kuronda chikwereti, kozoti vakapingwa nemhepo dzakasiyana, siyana tinoyamura. Tibatei tikuyamurei,” says Muzaya Ndunge.

0774636013/ 0714606720/0713364426

