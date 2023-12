Muzaya Ndunge: Pane Atora Mukadzi Wemunhu Ndikamubatisa NeMashiripiti

Spread the love

By A Correspondent

Muzaya Ndunge, real name Leonard Gwaze is a Zimbabwean spiritualist who claims he has supernatural powers.

In a brief interview with ZimEye.com, Muzaya Ndunge praised himself for fixing people’s economic and social challenges.

“Pane atora mukadzi wemunhu and ndini ndaita kuti abatwe. Ini ndinogadzirisa matambudziko enyu ese vazukuru, misha yakapingwa, jambwa uye kutanda mhepo. “

0774636013/ 0714606720/0713364426

Share this:

X



Like this: Like Loading...