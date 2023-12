Muzaya Ndunge Opisa Gudo Ranga Richishanda SeChikwambo MuBorrowdale

By A Correspondent

Zimbabwean spiritualist Leonard Gwaze has sensationally claimed that he unearthed a mysterious family issue in which a baboon was being used as a tokoloshi in the leafy suburb of Harare, Borrowdale.

Muzaya Ndunge who also calls himself Sekuru Ndunge had this to say…

Below is Muzaya Ndunge’s statement:

“Tiripabasa vazukuru vangu, tabata basa guru muHarare kuBorrowdale uko kwange kune gudo range richichandiswa sechikwambo.

So zvanga zvichiitika ndezvekuti vanhu vanoshinhwa mudzimba umu hama, huyai tigadzirise zvinonetsa.

Ndiro basa redu iroro kugadzirisa zvinonetsa, ndizvo zvirikunetsa mumisha. Harisi dambe vazukuru vangu ndiro basa redu iroro…

Tibatei apa

0774636013/ 0714606720/0713364426

