Muporofita WeMasvingo Oti Ndifutsirei Muguva Ndigomuka Kuvafi Nezuva Retatu Sezvakaita Jesu

Spread the love

Prophet veMasvingo Voti Ndifutsirei Muguva,Ndichamuka Kuvafi Nezuva Retatu Sezvakaita Jesu

Breaking News

Nyika iya yazosvika kuya kwainzi “apa ndipo pakaperera sarungano” , mazuva ekuguma anoratidza kuti ava pedyo ,izvi zvichikonzerwa nemashura nemapipi ava kuitwa nemaporofita avako.Mumagwaro matsvene makanyorwa kuchunzi nemazuva okupedzisira kuchauya vaporofita venhema vachati gomo ibva apa uyinde apa, zvichibva zvatoitika asi vasingashandisi simba rinobva kunaMwari

Nyika yose yavhunduka nemashoko ewumwe muzvinamapipi wemuguta reMasvingo Papa Isaac Makomichi (29yrs) uyo ati ari kuda kuti aiswe mubhokisi resimbi rokomerwa zvipikiri uye kuweredherwa, ovharirwa imomo, ofushirwa muguva richaiswa kongireti, ofutsirwa , ozomutswa kuvafi nezuva retatu.

Isaac Makomichi uyo anonetsa kuziva kuti isvikiro here , muporofita here , ndiSatani here pachake kana kuti mutumwa waMwari , murume uyu anonzi ati mhepo dzaMwari dziri paari dzichamuchengeta murinda iri kwemazuva aanenge arimo muguva kusvika amutswa kuvafi nezuva retatu, anoti paachamuka ipapo achabva adana vaED navaChamisa ovagarisa pasi kuti vashandidzane nyika iyende mberi

Makomichi akafamba mbiri mumapepa nhau nemudziradio nekuda kwemashura maviri aakaita gore rapfuura anoti kufamba pamusoro pemvura kuKariba uye kufambisa gomo , kunyangwe hazvo ruzhinji rwaivepo runoti chiitiko ichi chakaitika asi vakaona kunge masaramusi nekuti vaiva neziso rimwechete vaisatenderwa kuona mapipi aya achiitwa

Shasha yemapipi iyi (Isaac Makomichi) anozikanwawo nembiri yekupa maraki nemishonga yehupfumi, uye mbiri yekugona kukudza nhengo dzaana baba nekupedza ndudzi zhinji dzematambudziko. Vese vanobva kwaMakomichi vanopupura kuti matambudziko avo akapera kunyangwe hazvo vemachurch vachiti Makomichi anoshandisa simba raBhahari kuyambutsa vanhu

Zvizvarwa zveZimbabwe zvanzi vese vanoda kuona bipi rekuvigwa iri vachauya kuMbudzi uko ndiko kunonzi kuchaitwa mariro awa, ayo anonzi achateverwa nemhemberero huru mushure mekunge Papa vamutswa kuvafi nezuva retatu

Makomichi anzi ati vese vanoda kuuya kuzoona chiitiko ichi vamubate panumber dzake dzinoti +263777469342

“Uyu murume ane masimba akakura, ini akabatsira rudzi rwangu tainge tanetswa nevamwe babamukuru vairoya, tichatoindako tose kuMbudzi. Vaya vanoti Makomichi muroyi vanoreva nhema, mutumwa waMwari murume uyu” anodaro Tawanda anoti anomira naMakomichi kusvika murufu nekuda kwekubatsirwa kwakaitwa mhuri yake

Share this:

X



Like this: Like Loading...