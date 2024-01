Ndinoworora Vakaromba : Muzaya Ndunge

Sekuru Ndunge also known as Muzaya Ndunge has sensationally claimed he caught two snakes belonging to a man who was using black magic to amass wealth.

On Monday Sekuru Ndunge said:

“Nyoka yabuda mumota yabatwa naSekuru Ndunge vemashiripi. Vanga vaenda nevanga vachitsvaga kubatsirwa. Muridzi wenyoka tamubata.

Pamba pazobuda imwe futi saka dzazoita 2. Ndizvo zvatirikuita izvi.

Number dziri paapp idzi

0714606720 /0713364426 dzekufona

Ok 0774636013. “

