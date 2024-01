Muzaya Ndunge Orapa Murume Akarohwa NeZvishiri

Spread the love

Leonard Gwaze also known as Muzaya Ndunge or Sekuru Ndunge has claimed he miraculously healed who had been attacked by evil spirits.

Tirikuita mashiripiti vazukuru musi uno ndakarapa munhu akarohwa mezvishiri kuMarondera, hatisikumira.

Gudo iro rinoshandiswa kutumwa zvehurombwa. Kune basa guru ratabata kuMarondera kwaSvosve.

Number dziri pa up idzi

0714606720 /0713364426 dzekufona

Ok 0774636013..

Share this:

Post



Like this: Like Loading...