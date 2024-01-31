ZimEye
In our commitment to enhance service delivery, we have acquired an additional refuse truck. Our mandate for 2024: LET'S MANTAIN A CLEAN ENVIRONMENT AND A LITTER FREE COMMUNITY. All thanks to the fellow cncllrs & management @CitizenDesire@zimlive@HevoiNews @TellZimbabwe pic.twitter.com/P1OyYgbsjH
— Office Of The Mayor Masvingo (@zunderamambo) January 30, 2024
In our commitment to enhance service delivery, we have acquired an additional refuse truck. Our mandate for 2024: LET'S MANTAIN A CLEAN ENVIRONMENT AND A LITTER FREE COMMUNITY. All thanks to the fellow cncllrs & management @CitizenDesire@zimlive@HevoiNews @TellZimbabwe pic.twitter.com/P1OyYgbsjH