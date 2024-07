Shocking Video: Chiwenga Threatens To Harm Those Planning To Sabotage ZiG

Constantino Chiwenga in a video clip circulating on social media says:

“Life is a succession of lessons which must be lived to be understood

Chakatanga ndochakachenjedza, regerai vakomana munoremara ndaona makuda kutanga kukwidza rate.”

https://www.facebook.com/share/v/JAggF7J8KfLmxycv/?mibextid=oFDknk

