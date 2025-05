South African Actor Presley has died

๐’๐จ๐ฎ๐ญ๐ก ๐€๐Ÿ๐ซ๐ข๐œ๐š๐ง ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ ๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ฅ๐ž๐ฒ ๐‚๐ก๐ฐ๐ž๐ง๐ž๐ฒ๐š๐ ๐š๐ž, ๐Ÿ๐š๐ฆ๐ž๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ก๐ข๐ฌ ๐ซ๐จ๐ฅ๐ž ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐Ž๐ฌ๐œ๐š๐ซ-๐ฐ๐ข๐ง๐ง๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฆ ๐“๐ฌ๐จ๐ญ๐ฌ๐ข, ๐ก๐š๐ฌ ๐๐ข๐ž๐ ๐š๐ญ ๐ญ๐ก๐ž ๐š๐ ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ’๐ŸŽ.๐Ÿ•Š๏ธ๐Ÿ•Š๏ธ๐Ÿ•Š๏ธ๐Ÿ’”

He rose to global fame in 2005 and later starred in hit TV drama The River as Cobra.

Chweneyagae had recently hinted at retiring from acting to pursue other ventures.

His death is a great loss to South African film and theatre.

Source: Newzroom Afrika

