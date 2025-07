FULL LIST: 2025 Joshua Nkomo Scholarship Winners

List of All the Scholarship Awardees

Here is the full list. Please crosscheck with the names on the images as well, as the written list may not cover all the names on the images.

Medical Sciences

Muwonde Sean Muzondo Lenon Chigariro Nyashadzashe Gwinji Munashe Taderera Cynthia Tinazvo Calvin Ncube Trish Makanyezi Jabulani Madeya Nancy Machele Blessing Chidhiya Priviledge Masenga Kuzivakwashe N. Mupungu Anotidaishe Chokuda Justice Tererai Bumhe Tavongaishe Sibanda Ashley Mamhare Anotida A. Maruma Ropafadzo Mhlanga Elizabeth Mharidzo Takudzwa R. Karise Makanaka Mudarikiri Ruvimbo Mutetwa Matthew Chikomo Noster R. M. Moyo Angella Chaibva Teigan K. Matimbura Peter Chipwere Tapiwa Lyn Moyo Asher M. Lunga Sinclair S. Mutsvunguma Isaac K. Alifandika Tawanda R. Kwaramba Tanatswa Matshiya Gerald Mutowo Patience Law Tagwira Tafadzwa Gumunyu Ethan Jambawo Nokutenda Law Masona Perpertual Jeketera Ladslous F. Mugarisi Emmanuel Bara Laurine R. Mukusha Shawn Madziva Rebbecca Chiku Chantel T. Mahachi Kudakwashe Chiwawa Tafadzwa Gosten Tawananyasha D. Sianchali Rashel S. Mashayanye Isheanenyasha Gomo Kelvin Kuchera Blessing M. Gonye Tawanda Jakuvosi Curren Zingwiri Ciara I. Nhete Deidre K. Muchairi Logic A. Sande Lisa R. Mutseura Nick Mugadza Tinotenda Nyanhira Anderson S. Binduko Tatenda Kamwanga Praise T. Mhaka Tafadzwa C. Mabvondwe Owen Mtonga Sbusiso A. Munyaki Simbarashe Musoni Bright Hweta Sharlom R. Chirume Praise Prince Chingonzo Vivian Ncube Jabulani T. Chiwororo Bothwell Nyakuwanikwa Nyasha M.

Engineering

Muzondo Lenon Mudzamiri Taropafadzwa B. Makanyezi Jabulani Mazodze Mathew Dera Kenneth O. Madhede Rutendo Mupungu Anotidaishe Chokuda Justice Tererai Gona Roparashe Chibharo Primrose Chitumba Tanatswa Chidarikire Panashe Gona Roparashe Machache Tungamirai Mukombe Takudzwa Gondai Prosper Chinyama Tawanda Sithole Blessing Dube Brian Chitokomere Tracy Murare Kirsty Musiyiwa Faith Chitombo Tanatswa Muteeranduwa Lara T. Mukwena Kimberley T. Dzaniwa Bridget Mavurayi Godwin Muzinda Tinashe Gona Roparashe Chibanda Takudzwa Murare Kirsty Machache Tungamirai Chitumba Tawanda Gona Roparashe Chipfupa Tendai Mungwiro Michelle

Actuarial Science

Chigariro Nyashadzashe Vengesai Jasmila Matarutse Ruvimbo Nziradzemhuka Tariro Musiyiwa Faith Sajida Wailess Muzinda Tinashe

Law

Jambawo Nokutenda Bepete Mufaro R. Karise Makanaka Chiwawa Tafadzwa Nyabadza David T. Chiwororo Bothwell

Accounting

Mhlanga Elizabeth Chiwawa Tafadzwa Sande Lisa R. Nziradzemhuka Tariro Muteeranduwa Lara T.

Computer Sciences

Joshua Princess Mutsvunguma Selma Mlambo Danai Melody Chatambudza Zingwiri Ciara I. Mukosha Mandipa Jaricha Panashe

