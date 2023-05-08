ZimEye
As a nurse zvangu handaimboziva kuti one day ndichamira naPresident vangu sezvandakaita izvi. Munoziva hakuna kana mumwe wekurudzi kwanga akambosvika padyo naPresident venyika yedu. I am indeed humbled 😊 #2023EDHasMyVote pic.twitter.com/lkuhDdWzkw— Twinsisters (@Twinsis50497431) May 8, 2023
As a nurse zvangu handaimboziva kuti one day ndichamira naPresident vangu sezvandakaita izvi. Munoziva hakuna kana mumwe wekurudzi kwanga akambosvika padyo naPresident venyika yedu. I am indeed humbled 😊 #2023EDHasMyVote pic.twitter.com/lkuhDdWzkw