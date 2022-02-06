ZimEye
FREELY MOVING IN AND OUT OF ZIMBABWE UP TO LAST WEEK, 'APOSTOLE' CHIWENGA SUDDENLY REPORTS ANOTHER ASSASSINATION ATTEMPT, SAYS CIOs COME AFTER ME IN SA, SOMETHING THAT DOESN'T HAPPEN TO REAL DEMOCRACY FIGHTERS LIKE @MakomboreroH @nelsonchamisa @JobSikhala1 @BitiTendai
— ZimEye (@ZimEye) February 6, 2022
FREELY MOVING IN AND OUT OF ZIMBABWE UP TO LAST WEEK, 'APOSTOLE' CHIWENGA SUDDENLY REPORTS ANOTHER ASSASSINATION ATTEMPT, SAYS CIOs COME AFTER ME IN SA, SOMETHING THAT DOESN'T HAPPEN TO REAL DEMOCRACY FIGHTERS LIKE @MakomboreroH @nelsonchamisa @JobSikhala1 @BitiTendai
'APOSTOLE' CHIWENGA SUDDENLY REPORTS ANOTHER ASSASSINATION ATTEMPT, SAYS CIOs COME AFTER ME IN SA, SOMETHING THAT NEVER HAPPENS TO REAL FREEDOM FIGHTERS LIKE @MakomboreroH @JobSikhala1 @nelsonchamisa— ZimEye (@ZimEye) February 6, 2022
'APOSTOLE' CHIWENGA SUDDENLY REPORTS ANOTHER ASSASSINATION ATTEMPT, SAYS CIOs COME AFTER ME IN SA, SOMETHING THAT NEVER HAPPENS TO REAL FREEDOM FIGHTERS LIKE @MakomboreroH @JobSikhala1 @nelsonchamisa