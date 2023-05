FC Platinum Edge ZPC Kariba

Fulltime:

Cranborne Bullets 1-1 Highlanders

65′ Goal!!! Ariel Sibanda puts Highlanders ahead from the spot.

53′ Goal!!! Tapiwa Chibunyu puts Bullets ahead from the spot after Mbongeni Ndlovu’s handball.

Chicken Inn 2-0 Ngezi Platinum Stars

44′ Goal!!! Malvin Hwata doubles Chicken Inn’s lead.

41′ Goal!!! Brian Muza puts Chicken Inn ahead.

FC Platinum 1-0 ZPC Kariba

38′ Goal!!! Mutimbanyoka puts FCP in front.

Green Fuel 1-0 Black Rhinos- Soccer24 News

