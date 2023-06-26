Below is an unedited memo written (in Shona) by a military agent writing to Simba Chikanza revealing how the activist Itai Dzamara was tortuted and killed.
𝑀𝑢𝑘𝑜𝑚𝑎 𝑆𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑙 𝑀𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑔𝑤𝑎 𝑎𝑛𝑧𝑤𝑖𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 𝑦𝑒𝑘𝑤𝑎 𝐷𝑧𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑠𝑖𝑡𝑠𝑖 𝑛𝑔𝑎𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑜𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑑𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑎𝑘𝑎𝑢𝑟𝑎𝑖𝑟𝑎 𝑚𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑣𝑜 𝑐ℎ𝑜𝑘𝑤𝑎𝑑𝑖 𝑛𝑔𝑢𝑣𝑎 𝑦𝑎𝑟𝑒𝑏𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 𝑦𝑎𝑘𝑎𝑟𝑒𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑛𝑒𝑝𝑓𝑢𝑛𝑔𝑤𝑎 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑟𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑣𝑜.
𝐼𝑡𝑎𝑖 𝐷𝑧𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑤𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑚𝑢𝑠𝑖 𝑤𝑎 9 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎ 2015 𝑖𝑓 𝑛𝑜𝑡 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎𝑘𝑒𝑛 𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝐶𝐼𝑂 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑡𝑜𝑢𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒𝑑 ℎ𝑖𝑚 𝑎𝑛𝑑 𝑤𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑜 𝑀𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑘𝑎𝑏𝑟𝑖𝑡 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑤𝑎𝑛𝑡𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠𝑒 ℎ𝑖𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝐸𝑙𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑟𝑚𝑦 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑑 𝑍𝑖𝑚𝑏𝑎𝑏𝑤𝑒 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑖𝑟 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑣𝑎𝑘𝑎𝑏𝑣𝑎 𝑣𝑎𝑚𝑢𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑘𝑎𝑛𝑜𝑚𝑢𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑣𝑎𝑘𝑎𝑚𝑢𝑣ℎ𝑢𝑛𝑎 𝑧𝑣𝑜𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑧𝑣𝑎𝑘𝑎𝑛𝑔𝑎 𝑧𝑣𝑖𝑠𝑖𝑠𝑎𝑖𝑡𝑎 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑑𝑧𝑜𝑠𝑎 𝑠𝑎𝑘𝑎 𝑆𝐴𝑆 𝑖𝑦𝑖 𝑦𝑎𝑘𝑎𝑏𝑣𝑎 𝑦𝑎𝑓𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑘𝑢𝑡𝑜𝑚𝑢𝑢𝑟𝑎𝑦𝑎 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑣𝑎𝑛𝑔𝑎 𝑣𝑎𝑡𝑜𝑚𝑢𝑢𝑟𝑎𝑦𝑎 𝑠𝑜 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒𝑑 𝑘𝑢𝑛𝑜𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑎 𝑠ℎ𝑢𝑚𝑏𝑎 𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑑𝑧𝑖𝑚𝑢𝑑𝑦𝑒 𝑘𝑢 𝑀𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑜𝑙𝑠 𝑢𝑘𝑜 𝑏𝑢𝑡 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑛 𝑛𝑑𝑜𝑏𝑣𝑎 𝑣𝑎𝑜𝑛𝑎 𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐻𝑎𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑜𝑙𝑠 𝑣𝑎𝑖𝑔𝑜𝑛𝑎 𝑘𝑢𝑧𝑜𝑏𝑎𝑡𝑤𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑧𝑖𝑟𝑎 𝑢𝑚𝑢 𝑣𝑎𝑛𝑎𝑦𝑒 𝑎𝑝𝑎 𝑖𝑦𝑒 𝑎𝑐ℎ𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎𝑛𝑤𝑎 𝑘𝑢𝑡𝑖 ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑜 𝑣𝑎𝑘𝑎𝑏𝑣𝑎 𝑣𝑎𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑎𝑦𝑒 𝑘𝑢 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑜 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑍𝑆𝐴𝑆 𝑐𝑎𝑚𝑝 𝑗𝑢𝑠 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑛𝑘𝑜𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑙𝑙 𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐻𝑎𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑙𝑒𝑓𝑡 𝑤𝑜𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑢 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑐ℎ𝑢𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑢𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑎𝑟 𝑟𝑜𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝 𝑢𝑛𝑜𝑝𝑓𝑢𝑢𝑟𝑎 𝐴𝑖𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝 𝑖𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑤𝑜𝑝𝑓𝑢𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 1 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑐ℎ𝑢𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑙𝑒𝑓𝑡 𝑢𝑐ℎ𝑖𝑏𝑢𝑑𝑎 𝑚𝑢 𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑜𝑎𝑑 𝑤𝑜𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑒 𝐷𝑢𝑠𝑡 𝑟𝑜𝑎𝑑 𝑖𝑟𝑖𝑝𝑜 𝑔𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑢𝑛𝑜𝑠𝑣𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑎 𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑟𝑖𝑟𝑖𝑝𝑜 𝑡ℎ𝑎𝑡𝑠 𝑇ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑍𝑖𝑚𝑏𝑎𝑏𝑤𝑒 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑖𝑟 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝 𝑚𝑢𝑘𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑚𝑜𝑚𝑜 ℎ𝑎𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑗𝑎 𝑎𝑘𝑎𝑤𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑁𝑂 𝑏𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑓𝑒𝑤 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑢𝑟𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑒 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑤𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑎𝑡 𝑑𝑧𝑒𝑛𝑦𝑖𝑘𝑎 𝑑𝑧𝑎𝑘𝑎𝑠𝑖𝑦𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑖𝑦𝑎𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑘𝑎𝑔𝑒𝑟𝑤𝑎 𝑚𝑎 ℎ𝑎𝑖𝑟 𝑐𝑢𝑡 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑧𝑖𝑛𝑑𝑒𝑏𝑣𝑢.𝐼𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝 𝑗𝑢𝑠 𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝐻𝑄 𝑝𝑎𝑛𝑒 𝑚𝑢𝑔𝑜𝑑ℎ𝑖 𝑢𝑟𝑖𝑝𝑜 𝑤𝑎𝑘𝑎𝑣𝑎𝑘𝑖𝑟𝑤𝑎 𝑧𝑣𝑎𝑘𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎 𝑤𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑒𝑛𝑐𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑏𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑟𝑒 24/7 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑢𝑔𝑜𝑑ℎ𝑖 𝑢𝑛𝑜𝑔𝑜𝑛𝑎 𝑘𝑢𝑡𝑜𝑓𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑚𝑣𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑒𝑘𝑢𝑑𝑎 𝑘𝑤𝑒ℎ𝑢 𝑠𝑚𝑎𝑟𝑡 𝑖𝑧𝑣𝑜 𝑘𝑤𝑒𝑡𝑒 𝑛𝑑𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑦𝑒𝑠𝑒 𝑦𝑎𝑖𝑖𝑡𝑎 𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑀𝑢𝑔𝑎𝑏𝑒 𝑎𝑡𝑦𝑖𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑛ℎ𝑢.𝐼𝑚𝑜𝑚𝑜 𝑛𝑑𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑎𝑣𝑎𝑘𝑎𝑡𝑖 𝑣𝑎𝑜𝑛𝑎 𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑙𝑡𝑎𝑖 𝐷𝑧𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑎𝑐ℎ𝑎𝑖𝑡𝑎 𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑣𝑎𝑚𝑢𝑑𝑧𝑜𝑠𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑤 ℎ𝑖𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒.
𝑀𝑢𝑔𝑜𝑑ℎ𝑖 𝑢𝑦𝑢 𝑤𝑎𝑖𝑠ℎ𝑎𝑛𝑑𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑛𝑒𝑣𝑎𝑟𝑢𝑛𝑔𝑢 𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑟𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑎𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑 𝑦𝑎𝑘𝑎𝑑𝑖𝑟𝑤𝑎 𝑖𝑚𝑜𝑚𝑜 𝑦𝑎𝑘𝑎𝑤𝑎𝑛𝑑𝑖𝑠𝑎 𝑠𝑜 𝑢𝑘𝑎𝑘𝑎𝑛𝑑𝑤𝑎 𝑚𝑢𝑘𝑎𝑡𝑖 𝑢𝑛𝑜𝑑𝑦𝑖𝑤𝑎 𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑 𝑛𝑒𝑚𝑎𝑏ℎ𝑜𝑛𝑧𝑜 𝑧𝑣𝑜𝑠𝑒 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑎𝑢𝑚𝑏𝑜𝑓𝑒 𝑤𝑎𝑘𝑎𝑛ℎ𝑢ℎ𝑤𝑎 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟.𝑖𝑚𝑜𝑚𝑜 𝑛𝑑𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑎𝑎𝑟𝑖 𝑚𝑢𝑘𝑜𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑎𝑘𝑎 𝑀𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑔𝑤𝑎 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑠 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑘𝑜 𝑤ℎ𝑦 𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛𝑧𝑤𝑖 𝑡𝑠𝑖𝑡𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑜𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑘𝑤𝑎 𝐷𝑧𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑑𝑧𝑎 𝑣𝑎𝑧𝑖𝑣𝑎𝑤𝑜 𝑧𝑣𝑎𝑣𝑜 𝑎𝑡𝑙𝑒𝑎𝑠𝑡 𝑣𝑎𝑘𝑎𝑛𝑜𝑜𝑛𝑎 𝑚𝑢𝑔𝑜𝑑ℎ𝑖 𝑤𝑎𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑒𝑟𝑜 𝑧𝑣𝑎𝑣𝑜 𝑣𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔𝑎𝑧𝑜𝑘𝑤𝑎𝑛𝑖𝑠𝑒 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑜𝑟 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑜𝑛𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑘𝑎𝑑𝑦𝑖𝑤𝑎 𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑 𝑏𝑢𝑡 𝑧𝑣𝑖𝑟𝑖𝑛𝑎𝑛𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑣𝑎𝑓𝑒 𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑣𝑎𝑐ℎ𝑖𝑠ℎ𝑎𝑦𝑎 𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑎𝑘𝑎𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠𝑤𝑎 𝑘𝑢𝑝𝑖.𝑆𝑒𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑜 𝐷𝑧𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 𝑣𝑎𝑧𝑖𝑣𝑒 ℎ𝑎𝑣𝑜 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑙𝑘 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑢𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑖𝑑 𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡 𝑠𝑎𝑡𝑎𝑛𝑖𝑐 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑀𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑔𝑤𝑎 𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑛𝑔𝑎𝑛𝑧𝑤𝑒 𝑡𝑠𝑖𝑡𝑠𝑖.𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘 𝑦𝑜𝑢