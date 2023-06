LEAKED- Unedited Itai Dzamara Mnangagwa Torture Memo in Shona

Below is an unedited memo written (in Shona) by a military agent writing to Simba Chikanza revealing how the activist Itai Dzamara was tortuted and killed.

π‘€π‘’π‘˜π‘œπ‘šπ‘Ž π‘†π‘–π‘šπ‘π‘Ž π‘π‘™π‘’π‘Žπ‘ π‘’ 𝑑𝑒𝑙𝑙 π‘€π‘›π‘Žπ‘›π‘”π‘Žπ‘”π‘€π‘Ž π‘Žπ‘›π‘§π‘€π‘–π‘Ÿπ‘’ π‘“π‘Žπ‘šπ‘–π‘™π‘¦ π‘¦π‘’π‘˜π‘€π‘Ž π·π‘§π‘Žπ‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘Ž 𝑑𝑠𝑖𝑑𝑠𝑖 π‘›π‘”π‘Žπ‘’π‘›π‘‘π‘’ π‘Žπ‘›π‘œπ‘£π‘Žπ‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘–π‘‘π‘§π‘Ž π‘π‘Žπ‘Žπ‘˜π‘Žπ‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘–π‘Ÿπ‘Ž π‘šπ‘€π‘Žπ‘›π‘Ž π‘€π‘Žπ‘£π‘œ π‘β„Žπ‘œπ‘˜π‘€π‘Žπ‘‘π‘– π‘›π‘”π‘’π‘£π‘Ž π‘¦π‘Žπ‘Ÿπ‘’π‘π‘Ž π‘“π‘Žπ‘šπ‘–π‘™π‘¦ π‘¦π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘Ÿπ‘’π‘šπ‘’π‘Ÿπ‘Ž π‘›π‘’π‘π‘“π‘’π‘›π‘”π‘€π‘Ž π‘‘β„Žπ‘’π‘¦ π‘€π‘Žπ‘›π‘‘ π‘‘π‘œ π‘˜π‘›π‘œπ‘€ π‘π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘Ÿπ‘Žπ‘Ÿπ‘Ž π‘šπ‘€π‘Žπ‘›π‘Ž π‘€π‘Žπ‘£π‘œ.

πΌπ‘‘π‘Žπ‘– π·π‘§π‘Žπ‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘Ž π‘€π‘Žπ‘ π‘Žπ‘π‘‘π‘’π‘π‘‘π‘’π‘‘ π‘šπ‘’π‘ π‘– π‘€π‘Ž 9 π‘€π‘Žπ‘Ÿπ‘β„Ž 2015 𝑖𝑓 π‘›π‘œπ‘‘ π‘šπ‘–π‘ π‘‘π‘Žπ‘˜π‘’π‘› 𝑏𝑦 π‘‘β„Žπ‘’ 𝐢𝐼𝑂 π‘‘β„Žπ‘’π‘¦ π‘‘π‘œπ‘’π‘Ÿπ‘‘π‘’π‘Ÿπ‘’π‘‘ β„Žπ‘–π‘š π‘Žπ‘›π‘‘ π‘€π‘Žπ‘ π‘™π‘Žπ‘‘π‘’π‘Ÿ π‘œπ‘› β„Žπ‘Žπ‘›π‘‘π‘’π‘‘ π‘œπ‘£π‘’π‘Ÿ π‘‘π‘œ π‘€π‘–π‘™π‘–π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘¦ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒 π‘˜π‘Žπ‘π‘Ÿπ‘–π‘‘ π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘Ÿπ‘Žπ‘π‘˜π‘ π‘‘β„Žπ‘’π‘› 𝑏𝑦 π‘‘β„Žπ‘’ π‘‘π‘–π‘šπ‘’ π‘€β„Žπ‘’π‘› π‘‘β„Žπ‘’π‘¦ π‘€π‘Žπ‘›π‘‘π‘’π‘‘ π‘‘π‘œ π‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘™π‘’π‘ π‘’ β„Žπ‘–π‘š π‘‘β„Žπ‘’π‘Ÿπ‘’ π‘–π‘ π‘‘β„Žπ‘–π‘ πΈπ‘™π‘–π‘‘π‘’ π΄π‘Ÿπ‘šπ‘¦ 𝑒𝑛𝑖𝑑 π‘‘β„Žπ‘’ π‘šπ‘œπ‘ π‘‘ π‘‘π‘Žπ‘›π‘”π‘’π‘Ÿπ‘œπ‘’π‘ π‘π‘Žπ‘™π‘™π‘’π‘‘ π‘π‘–π‘šπ‘π‘Žπ‘π‘€π‘’ π‘†π‘π‘’π‘π‘–π‘Žπ‘™ π΄π‘–π‘Ÿ π‘†π‘’π‘Ÿπ‘£π‘–π‘π‘’ π‘€β„Žπ‘–π‘β„Ž π‘–π‘ π‘Žπ‘™π‘ π‘œ π‘‘β„Žπ‘’ π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘‘ π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ π‘†π‘‘π‘Žπ‘‘π‘’ π‘ π‘’π‘π‘’π‘Ÿπ‘–π‘‘π‘¦ π‘£π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘π‘£π‘Ž π‘£π‘Žπ‘šπ‘’π‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘Ž π‘£π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘›π‘œπ‘šπ‘’π‘Ÿπ‘œπ‘£π‘Ž π‘£π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘šπ‘’π‘£β„Žπ‘’π‘›π‘Ž π‘§π‘£π‘œπ‘˜π‘’π‘‘π‘– π‘§π‘£π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘›π‘”π‘Ž π‘§π‘£π‘–π‘ π‘–π‘ π‘Žπ‘–π‘‘π‘Ž π‘˜π‘’π‘šπ‘’π‘‘π‘§π‘œπ‘ π‘Ž π‘ π‘Žπ‘˜π‘Ž 𝑆𝐴𝑆 𝑖𝑦𝑖 π‘¦π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘π‘£π‘Ž π‘¦π‘Žπ‘“π‘’π‘›π‘”π‘Ž π‘˜π‘’π‘‘π‘œπ‘šπ‘’π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘¦π‘Ž π‘Žπ‘›π‘‘ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘€π‘Žπ‘ π‘‘β„Žπ‘’ π‘œπ‘›π‘™π‘¦ π‘œπ‘π‘‘π‘–π‘œπ‘› π‘›π‘œπ‘˜π‘’π‘‘π‘– π‘£π‘Žπ‘›π‘”π‘Ž π‘£π‘Žπ‘‘π‘œπ‘šπ‘’π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘¦π‘Ž π‘ π‘œ π‘‘β„Žπ‘’π‘¦ 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒𝑑 π‘˜π‘’π‘›π‘œπ‘šπ‘’π‘˜π‘Žπ‘›π‘‘π‘–π‘Ÿπ‘Ž π‘ β„Žπ‘’π‘šπ‘π‘Ž π‘˜π‘’π‘‘π‘– π‘‘π‘§π‘–π‘šπ‘’π‘‘π‘¦π‘’ π‘˜π‘’ π‘€π‘Žπ‘›π‘Ž π‘π‘œπ‘œπ‘™π‘ π‘’π‘˜π‘œ 𝑏𝑒𝑑 π‘™π‘Žπ‘‘π‘’π‘Ÿ π‘œπ‘› π‘›π‘‘π‘œπ‘π‘£π‘Ž π‘£π‘Žπ‘œπ‘›π‘Ž π‘˜π‘’π‘‘π‘– π‘‘β„Žπ‘’ π‘‘π‘–π‘ π‘‘π‘Žπ‘›π‘π‘’ π‘€π‘Žπ‘ π‘‘π‘œπ‘œ π‘™π‘œπ‘›π‘” π‘“π‘Ÿπ‘œπ‘š π»π‘Žπ‘Ÿπ‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘‘π‘œ π‘€π‘Žπ‘›π‘Ž π‘π‘œπ‘œπ‘™π‘ π‘£π‘Žπ‘–π‘”π‘œπ‘›π‘Ž π‘˜π‘’π‘§π‘œπ‘π‘Žπ‘‘π‘€π‘Ž π‘šπ‘’π‘›π‘§π‘–π‘Ÿπ‘Ž π‘’π‘šπ‘’ π‘£π‘Žπ‘›π‘Žπ‘¦π‘’ π‘Žπ‘π‘Ž 𝑖𝑦𝑒 π‘Žπ‘β„Žπ‘–π‘§π‘–π‘˜π‘Žπ‘›π‘€π‘Ž π‘˜π‘’π‘‘π‘– β„Žπ‘’ π‘€π‘Žπ‘ π‘Žπ‘π‘‘π‘’π‘π‘‘π‘’π‘‘ π‘ π‘œ π‘£π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘π‘£π‘Ž π‘£π‘Žπ‘’π‘›π‘‘π‘Ž π‘›π‘Žπ‘¦π‘’ π‘˜π‘’ πΌπ‘›π‘˜π‘œπ‘šπ‘œ π‘€β„Žπ‘’π‘Ÿπ‘’ π‘‘β„Žπ‘’π‘Ÿπ‘’ 𝑖𝑠𝑍𝑆𝐴𝑆 π‘π‘Žπ‘šπ‘ π‘—π‘’π‘ π‘π‘’π‘“π‘œπ‘Ÿπ‘’ π‘‘β„Žπ‘’ π‘™π‘›π‘˜π‘œπ‘šπ‘œ π‘‘π‘œπ‘™π‘™ π‘”π‘Žπ‘‘π‘’ π‘“π‘Ÿπ‘œπ‘š π»π‘Žπ‘Ÿπ‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘¦π‘œπ‘’ π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘› 𝑙𝑒𝑓𝑑 π‘€π‘œπ‘π‘–π‘›π‘‘π‘Ž π‘šπ‘’ π‘ƒπ‘Žπ‘Ÿπ‘Žπ‘β„Žπ‘’π‘‘π‘’ π‘ π‘’π‘”π‘–π‘šπ‘’π‘›π‘‘ π‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘œπ‘›π‘šπ‘’π‘›π‘‘ π‘Žπ‘Ÿπ‘’π‘Ž π‘¦π‘œπ‘’ π‘”π‘œ π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘–π‘”β„Žπ‘‘ π‘’π‘β„Žπ‘–π‘‘π‘’π‘£π‘’π‘Ÿπ‘Ž π‘‘β„Žπ‘’ π‘ π‘šπ‘Žπ‘™π‘™ π‘‘π‘Žπ‘Ÿ π‘Ÿπ‘œπ‘Žπ‘‘ 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 π‘‘β„Žπ‘’ π‘π‘Žπ‘šπ‘ π‘’π‘›π‘œπ‘π‘“π‘’π‘’π‘Ÿπ‘Ž π΄π‘–π‘Ÿ π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘–π‘ π‘–π‘Ÿπ‘–π‘šπ‘œ π‘€π‘œπ‘π‘“π‘’π‘’π‘Ÿπ‘Ž π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘Ÿπ‘–π‘Žπ‘”π‘’ π‘„π‘’π‘Žπ‘‘π‘’π‘Ÿ π‘–π‘Ÿπ‘–π‘šπ‘œ π‘’π‘π‘œπ‘› 𝑠𝑒𝑒𝑖𝑛𝑔 π‘‘β„Žπ‘’ 1 π‘ƒπ‘Žπ‘Ÿπ‘Žπ‘β„Žπ‘’π‘‘π‘’ π‘ π‘’π‘”π‘–π‘šπ‘’π‘›π‘‘ π‘šπ‘Žπ‘–π‘› π‘”π‘Žπ‘‘π‘’ π‘¦π‘œπ‘’ π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘› 𝑙𝑒𝑓𝑑 π‘’π‘β„Žπ‘–π‘π‘’π‘‘π‘Ž π‘šπ‘’ π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘Ž π‘Ÿπ‘œπ‘Žπ‘‘ π‘€π‘œπ‘’π‘›π‘‘π‘Ž 𝑛𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑑 π‘Ÿπ‘œπ‘Žπ‘‘ π‘–π‘Ÿπ‘–π‘π‘œ π‘”π‘œ π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘–π‘”β„Žπ‘‘ π‘’π‘›π‘œπ‘ π‘£π‘–π‘˜π‘Ž π‘π‘Ž π‘”π‘Žπ‘‘π‘’ π‘Ÿπ‘–π‘Ÿπ‘–π‘π‘œ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘π‘ π‘‡β„Žπ‘’ π‘›π‘œπ‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘Žπ‘ π‘π‘–π‘šπ‘π‘Žπ‘π‘€π‘’ π‘†π‘π‘’π‘π‘–π‘Žπ‘™ π΄π‘–π‘Ÿ π‘†π‘’π‘Ÿπ‘£π‘–π‘π‘’ π‘π‘Žπ‘šπ‘ π‘šπ‘’π‘˜π‘Žπ‘‘π‘– π‘–π‘šπ‘œπ‘šπ‘œ β„Žπ‘Žπ‘šπ‘’π‘›π‘Ž π‘šπ‘Žπ‘ π‘œπ‘—π‘Ž π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘€π‘Žπ‘›π‘‘π‘Ž 𝑁𝑂 𝑏𝑒𝑑 π‘‘β„Žπ‘œπ‘ π‘’ 𝑓𝑒𝑀 π‘ π‘œπ‘™π‘‘π‘–π‘’π‘Ÿπ‘ π‘£π‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘šπ‘œ π‘£π‘Žπ‘›π‘œπ‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘¦π‘Ž π‘¦π‘œπ‘’ 𝑀𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 π‘ π‘’π‘π‘Ÿπ‘–π‘ π‘’π‘‘ π‘‘π‘œ 𝑠𝑒𝑒 π‘Ž π‘π‘’π‘Ÿπ‘ π‘œπ‘› π‘€π‘’π‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘›π‘” 𝑓𝑒𝑙𝑙 π‘π‘œπ‘šπ‘π‘Žπ‘‘ π‘‘π‘§π‘’π‘›π‘¦π‘–π‘˜π‘Ž π‘‘π‘§π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘ π‘–π‘¦π‘Žπ‘›π‘Ž π‘ π‘–π‘¦π‘Žπ‘›π‘Ž π‘£π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘”π‘’π‘Ÿπ‘€π‘Ž π‘šπ‘Ž β„Žπ‘Žπ‘–π‘Ÿ 𝑐𝑒𝑑 π‘Žπ‘£π‘Žπ‘›π‘œπ‘‘π‘Ž π‘šπ‘Žπ‘§π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘π‘£π‘’.𝐼𝑛 π‘‘β„Žπ‘’ π‘π‘Žπ‘šπ‘ π‘—π‘’π‘ π‘›π‘’π‘Žπ‘Ÿ π‘‘β„Žπ‘’ 𝐻𝑄 π‘π‘Žπ‘›π‘’ π‘šπ‘’π‘”π‘œπ‘‘β„Žπ‘– π‘’π‘Ÿπ‘–π‘π‘œ π‘€π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘£π‘Žπ‘˜π‘–π‘Ÿπ‘€π‘Ž π‘§π‘£π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘›π‘Žπ‘˜π‘Ž 𝑀𝑒𝑙𝑙 π‘π‘œπ‘™π‘–π‘ β„Žπ‘’π‘‘ π‘Žπ‘›π‘‘ 𝑓𝑒𝑛𝑐𝑒𝑑 π‘€π‘–π‘‘β„Ž π‘Ž π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘π‘’π‘‘ π‘€π‘–π‘Ÿπ‘’ 24/7 π‘ π‘’π‘π‘’π‘Ÿπ‘–π‘‘π‘¦ π‘π‘Ÿπ‘œπ‘£π‘–π‘‘π‘’π‘‘ π‘œπ‘› π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘šπ‘’π‘”π‘œπ‘‘β„Žπ‘– π‘’π‘›π‘œπ‘”π‘œπ‘›π‘Ž π‘˜π‘’π‘‘π‘œπ‘“π‘’π‘›π‘”π‘Ž π‘˜π‘’π‘‘π‘– π‘šπ‘’π‘›π‘’ π‘šπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘Ž π‘›π‘’π‘˜π‘’π‘‘π‘Ž π‘˜π‘€π‘’β„Žπ‘’ π‘ π‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘‘ π‘–π‘§π‘£π‘œ π‘˜π‘€π‘’π‘‘π‘’ π‘›π‘‘π‘–π‘šπ‘œ π‘šπ‘’π‘›π‘’ π‘›β„Žπ‘Žπ‘’ 𝑦𝑒𝑠𝑒 π‘¦π‘Žπ‘–π‘–π‘‘π‘Ž π‘˜π‘’π‘‘π‘– π‘€π‘’π‘”π‘Žπ‘π‘’ π‘Žπ‘‘π‘¦π‘–π‘ π‘’ π‘£π‘Žπ‘›β„Žπ‘’.πΌπ‘šπ‘œπ‘šπ‘œ π‘›π‘‘π‘–π‘šπ‘œ π‘šπ‘Žπ‘£π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘‘π‘– π‘£π‘Žπ‘œπ‘›π‘Ž π‘˜π‘’π‘‘π‘– π‘™π‘‘π‘Žπ‘– π·π‘§π‘Žπ‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘Ž β„Žπ‘Žπ‘Žπ‘β„Žπ‘Žπ‘–π‘‘π‘Ž π‘˜π‘’π‘‘π‘– π‘£π‘Žπ‘šπ‘’π‘‘π‘§π‘œπ‘ π‘’ π‘‘β„Žπ‘’π‘¦ π‘‘β„Žπ‘’π‘› 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒𝑑 π‘‘π‘œ π‘‘β„Žπ‘Ÿπ‘œπ‘€ β„Žπ‘–π‘š 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒.

π‘€π‘’π‘”π‘œπ‘‘β„Žπ‘– 𝑒𝑦𝑒 π‘€π‘Žπ‘–π‘ β„Žπ‘Žπ‘›π‘‘π‘–π‘ π‘€π‘Ž π‘›π‘’π‘£π‘Žπ‘Ÿπ‘’π‘›π‘”π‘’ π‘˜π‘’π‘˜π‘Žπ‘›π‘‘π‘Ž π‘šπ‘Ž π‘π‘œπ‘šπ‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘’π‘ π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘–π‘›π‘” π‘€π‘Žπ‘Ÿ π‘‘π‘–π‘šπ‘’ π‘šπ‘’π‘›π‘’ π‘Žπ‘π‘–π‘‘ π‘¦π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘‘π‘–π‘Ÿπ‘€π‘Ž π‘–π‘šπ‘œπ‘šπ‘œ π‘¦π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘€π‘Žπ‘›π‘‘π‘–π‘ π‘Ž π‘ π‘œ π‘’π‘˜π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘›π‘‘π‘€π‘Ž π‘šπ‘’π‘˜π‘Žπ‘‘π‘– π‘’π‘›π‘œπ‘‘π‘¦π‘–π‘€π‘Ž 𝑛𝑒 π‘Žπ‘π‘–π‘‘ π‘›π‘’π‘šπ‘Žπ‘β„Žπ‘œπ‘›π‘§π‘œ π‘§π‘£π‘œπ‘ π‘’ π‘Žπ‘›π‘‘ β„Žπ‘Žπ‘’π‘šπ‘π‘œπ‘“π‘’ π‘€π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘›β„Žπ‘’β„Žπ‘€π‘Ž π‘›π‘’π‘£π‘’π‘Ÿ.π‘–π‘šπ‘œπ‘šπ‘œ π‘›π‘‘π‘–π‘šπ‘œ π‘šπ‘Žπ‘Žπ‘Ÿπ‘– π‘šπ‘’π‘˜π‘œπ‘šπ‘Žπ‘›π‘Ž π‘ π‘Žπ‘˜π‘Ž π‘€π‘›π‘Žπ‘›π‘”π‘Žπ‘”π‘€π‘Ž π‘˜π‘›π‘œπ‘€π‘ π‘Žπ‘™π‘™ π‘‘β„Žπ‘–π‘ π‘˜π‘œ π‘€β„Žπ‘¦ π‘Žπ‘ π‘–π‘›π‘”π‘Žπ‘›π‘§π‘€π‘– 𝑑𝑠𝑖𝑑𝑠𝑖 π‘Žπ‘›π‘”π‘œπ‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘Ž π‘£π‘’π‘˜π‘€π‘Ž π·π‘§π‘Žπ‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘Ž π‘Žπ‘£π‘Žπ‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘–π‘‘π‘§π‘Ž π‘£π‘Žπ‘§π‘–π‘£π‘Žπ‘€π‘œ π‘§π‘£π‘Žπ‘£π‘œ π‘Žπ‘‘π‘™π‘’π‘Žπ‘ π‘‘ π‘£π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘›π‘œπ‘œπ‘›π‘Ž π‘šπ‘’π‘”π‘œπ‘‘β„Žπ‘– π‘€π‘Žπ‘β„Žπ‘œ π‘β„Žπ‘’π‘Ÿπ‘œ π‘§π‘£π‘Žπ‘£π‘œ π‘£π‘Žπ‘ π‘–π‘›π‘”π‘Žπ‘§π‘œπ‘˜π‘€π‘Žπ‘›π‘–π‘ π‘’ π‘˜π‘’π‘šπ‘’π‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘Ž π‘œπ‘Ÿ π‘˜π‘’π‘šπ‘’π‘œπ‘›π‘Ž 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒 π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘‘π‘¦π‘–π‘€π‘Ž 𝑛𝑒 π‘Žπ‘π‘–π‘‘ 𝑏𝑒𝑑 π‘§π‘£π‘–π‘Ÿπ‘–π‘›π‘Žπ‘›π‘– π‘π‘Žπ‘›π‘’π‘˜π‘’π‘‘π‘– π‘£π‘Žπ‘“π‘’ 𝑛𝑒 π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘ π‘£π‘Žπ‘β„Žπ‘–π‘ β„Žπ‘Žπ‘¦π‘Ž π‘˜π‘’π‘‘π‘– π‘Žπ‘˜π‘Žπ‘’π‘›π‘‘π‘’π‘ π‘€π‘Ž π‘˜π‘’π‘π‘–.𝑆𝑒𝑛𝑑 π‘‘β„Žπ‘–π‘ π‘šπ‘’π‘ π‘ π‘Žπ‘”π‘’ π‘‘π‘œ π·π‘§π‘Žπ‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘Ž π‘“π‘Žπ‘šπ‘–π‘™π‘¦ π‘£π‘Žπ‘§π‘–π‘£π‘’ β„Žπ‘Žπ‘£π‘œ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘π‘™π‘’π‘Žπ‘ π‘’ π‘‘π‘œ π‘‘π‘Žπ‘™π‘˜ π‘‘π‘œ π‘‘β„Žπ‘–π‘ π‘’π‘ π‘’π‘™π‘’π‘ π‘ π‘π‘œπ‘›π‘“π‘’π‘ π‘’π‘‘ 𝑠𝑑𝑒𝑝𝑖𝑑 π‘€π‘œπ‘Ÿπ‘ π‘‘ π‘ π‘Žπ‘‘π‘Žπ‘›π‘–π‘ π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘–π‘‘π‘’π‘›π‘‘ π‘€π‘›π‘Žπ‘›π‘”π‘Žπ‘”π‘€π‘Ž π‘˜π‘’π‘‘π‘– π‘›π‘”π‘Žπ‘›π‘§π‘€π‘’ 𝑑𝑠𝑖𝑑𝑠𝑖.π‘‡β„Žπ‘Žπ‘›π‘˜ π‘¦π‘œπ‘’

