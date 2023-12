Together We Can Win Battle Against Drug Abuse

Source : Hon Happymore Chidziva

Mutoriro is a drug rinonzi pachirungu chrysatl meth, vanorishevedza kuti dombo kana kuti guka. Vanoshandisa ma globs ema lights se chikwepa chekupisira mutoriro uyu nekuuputa. Rinowanikwa mu powder uye mupiritsi.

Rinokuvadza ma brain cells.

Drug iri vanoriputa vanogona kuita ma weeks vasingarare kana kudya, nekuti kana variputa rinotumira chiziviso or mamessage kuma brain censors ekuti 1) hauna nzara

2) urikufara

3) unesimba.

Naizvozvo vanhu ivavo vanogara mazuva mazhinji vasingadyi, vasingarare uye vachifara.

Kana rapera mumiviri chavanongoda kuriputa futi zvichireva kuti tave nemunhu asingadyi, asingarare anongogara ari (high) akadhakwa

Mhedzisiro yake mabrain cells anokanganiswa otanga kuvhiringika pfungwa nekuve violent, kuba midziyo yepamba nemari kuti awane kutenga (feeding) habit yake. Munhu iyeye haazokwanise kushanda kana kudzidza kana kugara nevamwe (anti social) nekuti nguva zhinji anenenge ogara kwavanoti kuma base vachiputa neku kuzvifadza.

Saka anopedzisira avakuita ma hallucinations, kubvotomoka nekutaura zvisinganzwike kuve (paranoid) nekuita (psychosis) pfungwa dzinenga dzarasika.

Please ngatibatsirei vana vasapinde pachinhu ichi.

No to Mutoriro

Do something

letsstopdrugabuses

