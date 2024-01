Ndinopedza Mujolo, Muzaya Ndunge Odaro

Prominent spiritualist Leonard Gwaze, claims he has the charm for fixing promiscuous individuals.

Muzaya Ndunge further says he can drive away evil spirits and bad spells.

Pane vavakupenga

mushura mekutora varume vevaridzi.

NaMuzaya ndunge wamashiripiti zvese zvinonetsa zvinonaka.

Panewo murume nemukadzi

vavakupenga vose

kuti zvibude pachena vairamba kuti havadanane ivo vachiita chipfambi. Tibatei apa

0774636013/ 0714606720/0713364426

