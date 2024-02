RECHERCHE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE ?

Spread the love

Message de nos grands-mères d’Afrique :

DISCUSSION/RÉALITÉ PANAFRICAINE PLAINE

Il s’agit d’une préoccupation majeure pour tous les Africains du monde entier, nés et à naître.

Les Africains sont-ils propriétaires du continent parce qu’ils y sont nés ?

Le continent dans son ensemble est l’Afrique avec ses propres ressources appartenant à des non-Africains.

Sur toute l’étendue de notre continent, avant la Conférence Berlin/Kongo de 1884+1, diverses tribus, dirigeants traditionnels, clans et communautés combattaient les envahisseurs pour résister à la domination étrangère.

L’Éthiopien combattit avec acharnement et chassa l’Italien ; Le roi Chaka des Zoulous défendit son royaume ; Les Mau Mau ont prouvé leur excellente bravoure ; Amina Zaria s’est montrée à la hauteur en tant que mère, sans oublier la résistance des Herero et des Namas contre l’extermination par les Allemands et de nombreux États tribaux plus résilients qui se sont battus contre les usurpateurs étrangers.

Ils ont donné la dernière goutte de leur sang pour libérer notre peuple, en pensant aux générations futures, de l’imposteur extérieur, de l’envahisseur, de l’agresseur, du colonisateur, de l’esclavagiste, etc., ce qui ne devrait pas être vain.

Aujourd’hui, que voit-on se passer ? Nos dirigeants sont au lit de ceux contre lesquels nos ancêtres se sont battus et ils acceptent tout ce qui vient d’eux.

La misère, la pauvreté endémique, la négligence des défavorisés, le désespoir et tous les vocabulaires associés aux aspects négatifs constituent l’état et l’image actuels de l’Afrique.

La vision d’un président potentiel de l’UA est un facteur clé à considérer en 2025.

DES QUESTIONS?

• Quelle est la position d’un tel candidat sur l’unité du Sahel ?

• La position d’un tel candidat dans les décennies de crise et d’instabilité en RD CONGO (Guerre Economique) ?

• Quelle est la position d’un tel candidat dans le développement de la connectivité ferroviaire pour ouvrir l’Afrique, avec une proposition déposée devant la ZLECAf ?

• La position d’un tel candidat sur l’outillage/la priorisation du développement de l’enseignement technique et professionnel en Afrique ?

La découverte de l’EFTP a assuré des progrès socio-économiques positifs en Corée du Sud, en Chine et au Vietnam en sortant des millions de citoyens de la pauvreté en peu de temps.

• La position d’un tel candidat sur la réalisation du gouvernement de l’Union continentale africaine/le plaidoyer pour l’enseignement du panafricanisme dans toutes les institutions d’enseignement en Afrique avant l’expiration de son mandat ?

• L’évaluation de l’Année « Faire taire les armes » 2020 et ses réalisations ?

• Le défaut de l’Agenda 2063 dans la poursuite du gouvernement de l’Union continentale fédérale en 2023 et ses raisons ?

• Comment un tel candidat va-t-il assurer un financement indépendant du fonctionnement de l’UA ?

• La vision générale du candidat pour une Afrique sûre, saine, en croissance et prospère doit être expliquée dans les principales langues locales d’Afrique pour une couverture plus large/une évaluation appropriée de la gestion.

Nous avons besoin d’un Africain qui siège par défaut à la tête de la Commission de l’UA en tant que président de l’Afrique pour aborder curieusement les problèmes endémiques de l’Afrique, car la majorité des Africains sont tout simplement fatigués de décennies de déshumanisation, d’asservissement, de douleur/souffrance économique sur leur territoire. terre riche/riche.

Un candidat qui ne parvient pas à répondre de manière convaincante aux grandes préoccupations susmentionnées des Africains avec un espoir assuré travaillera probablement pour des forces extérieures et non pour l’Afrique.

L’OUA/UA est une mission africaine résolue, sur la tribune de laquelle les voix de Nkrumah, Mugabe, Machel, Keita, Kenyatta, Nujoma, Kaunda, Nyerere, Sankara, Mandela, etc., résonnent sur ses raisons d’existence.

Que le labeur et les sacrifices/services désintéressés de nos ancêtres ne soient pas gaspillés/trahis par la gestion insensible d’un président de l’UA, car l’organe de l’UA devrait représenter l’espoir, le soulagement et le bonheur pour les peuples d’Afrique.

Par un petit-fils d’Afrique :

Anyagre.B. Aziigina’ataeg-

+233(0)244617013

[email protected]

Share this:

Post



Like this: Like Loading...