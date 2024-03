‘Thomas Mapfumo’s Prophecy On Wicknell Divorce’

🔴”Myself and Wicknell are no longer together, he is a single guy,” announced Wicknell Chivayo’s wife on Monday 25 March 2024.

PROPHETIC SONGS- BHUTSU MUTANDARIKA.

Hona ah hona hona hona iwe hoye

Bhutsu mutandarika

Baba mutandarika

Iyawo iya hona

Guva rangu kana ndozofa iwe

Guva rangu kana ndozofa

