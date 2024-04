Hopewell osvibisa zita remurume akafumura Tshabangu achimuti “Muroyi”

Spread the love

Munyori, Simba Chikanza | Pandinonyora nezvaHopewell Chin’ono, ndine humbowo husingarambiki hwemari yekuBritain isiri pamutemo iyo Chin’ono anotobvuma kuti akabatsirikana nayo, asati achinja zita rake panguva iyo UK yakashandisa dhatabhesi reDNA rinonyengera raibva pre-9. -11 nguva. Pakati pezvimwe zvakakomba, pane zvakare nyaya yekurongedzerwa madzimai pabonde iyo yakamboridzwa nevakawanda, vamwe vakambotaura pavhidhiyo. Ini ndinomudana kuti azvidavirire nenzira imwe chete yaanoraira vamwe pamusoro pemashandisiro aanoita utori venhau kuchenesa mari yakasviba sezvinoita Wicknell, Uebert Java nevamwe. Hongu ini ndiri kunetseka kwake nekuti mhando yangu yehutori venhau yakadzidziswa kutevera mari isiri pamutemo, kwete emojies, uye kusvika parizvino atadza kudoma zita reUK dealership ya-anoti akabhadhara mari yekutenga in a yake yekutanga nechikwereti che £50,000 sportscar at 25 in. 1996, izvo mhuri yaDr Maboreke yakaramba kuziva.

Ini handina chekuita nekudzingwa kwaMai Titi. Ndakaswera zuva rese ndichiedza kufunga kuti chii chaiitika. Kana zvasvika pakugoneswa kwevakadzi, ini ndiri mumwe wekutanga. Ndinomira kuti nditaure nezvenyaya dzemadzimai kusanganisira vakadzi vakabatwa chibharo vakatengeswa naHopewell Chin’ono kumauto eZimbabwe. Kwemakore akawanda, hapana akambotamba munhorondo yeZimbabwe kusvika padanho reHurumende yeZimbabwe achindipomera mhosva yekuve muridzi weCivil Society yese. MuUK nemuZimbabwe ndinoshandisa mari yangu kubhadharira varombo mari dzemutemo uye nguva zhinji ndakaisa upenyu hwangu panjodzi pamberi pebara revakadzvinyirirwa. Parizvino zvizvarwa zveZimbabwe zvave kuziva kuti ndakaisa zita rangu kune vakadzvinyirirwa vakaita saChinyanga naSikhala kusvika pakusangana nemabhunu ane simba guru. Nekuda kwaamai vakaurayiwa Moreblessing Ali, ndakatsvaga mutumbi wavo uye kakawanda ndakasangana nenhengo dzeZANU PF dzakakonzera kupondwa kwavo.

Share this:

Post



Like this: Like Loading...