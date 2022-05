Let Chamisa Enter – Zivhu

Tinashe Sambiri|Controversial former Zanu PF MP, Killer Zivhu cannot hide his passion for CCC leader President Nelson Chamisa.

Zivhu lashed out at those putting pressure on President Chamisa to hold an elective Congress before polls.

Zivhu subtly pointed out that President Chamisa should be ” allowed to enter.”

“Same age zvedu , ini ndiri president we Cross Boarder Traders Association, iye ari president we CCC, tiri kushingirira zvedu kuti vanhu vararame zvakanaka munyika, kugona kana kusagona vashoma vatabatsira ivavo, tinowana mufaro pazviri, we talk, Lough, discuss like brothers.

Regai Chamisa aite semaonero ake zvingararamisa Zimbabwe, imwi nyorayi constitution dzeyu, moita ma structures enyu pamunodira, mosiyana nomukoma apinde zvake pa Gutu pamusha pake, ndarova 16 castle lite, kwasara 8 ndobva ndavata zvangu,” argued Zivhu.

