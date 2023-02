Stampede In Masvingo As Business Mogul Donates Mnangagwa Regalia

Aspiring Zanu PF Masvingo Urban MP James Pande dished out more than 1000 ED caps and 500 bandanas to vendors and residents.

There was mayhem at N.Richards, OK, Rujeko A, B, C Pangolin, Hillside, Majange people chanting ED pfeee slogans & praising BIGDEAL for remembering them.

“Kugashirwa nekumanyirwa kwanga kuchiitwa regalia yemusangano zvinoratidza kuti Zanu PF napresident wedu ED vari kudiwa zvikurusa mu Masvingo province,vanhu vanga vachiita kutsikirirana vachida regalia, tinotenda cde James Pande nezvavatiratidza” said one Zanu PF official.-By A Correspondent

