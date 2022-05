ZEC Announces Saturday By-elections Results

Spread the love

By-The Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) has released the results from the eight (8) local authority by-elections held across the country on Saturday.

The opposition CCC won 7 of the 8 wards, ZANU PF won a single ward, while the MDC Alliance led by Douglas Mwonzora failed to win a single council seat.

Here are the results:

Ward 40, Pfura RDC, Mt Darwin

Gift Madziwa (ZANU PF) – 1 461

Tobias Samuel – 77

Ward 3, Kariba Municipality

Albert Chakwana (ZANU PF) – 398

Farayi Mageva (CCC) – 718

Ward 4, Kariba Municipality

George Masendu (CCC) – 241

Joshua Mukwesha – 125

Ward 8, Kariba Municipality

Samuel Machirimba (ZANU PF) – 62

Pedzisayi Munhuweyi (CCC) – 107

Ward 16, Mutare Municipality

Cathrine Sekai Mukodza (CCC) – 1 054

Webster Mudzimwa (ZANU PF) – 406

Tsverukai Madzokere (MDC Alliance) – 9

Ward 14, Mutare Municipality

Patrick Masenyama (CCC) – 819

Wellington Jonah Moyo (ZANU PF) – 493

Njabulo Nyati (MDC Alliance) – 7

Ward 7, Chitungwiza Municipality

Lovemore Maiko (CCC) – 975

Charamba Mlambo (ZANU PF) 394

Bothwell Patsika (MDC Alliance) 22

Ward 5, Rusape Town Council

Brighton Manhuhwa (ZANU PF) – 140

Munyaradzi Nyampigoti (MDC Alliance) 10

Lyton Sithole (CCC) 221

Maiko Lovemore CCC 975|Winner

Mlambo Charamba ZANU PF 394

Patska Bothwell MDC Alliance 22

Total Votes Rejected 13

Chitungwiza Chitungwiza Municipality 7 Ballot Paper Unaccounted for

Total Votes Cast 1404

Total Valid Votes Cast 1391

Voter Population 3463

Voter Turnout 40.5

Manhuhwa Brighton ZANU-PF 140

Sithole Lyton CCC 221 Winner

Nyamupigoti Munyaradzi MDC Alliance 10

Total Votes Rejected

Makoni Rusape Town Council 5 Ballot Paper Unaccounted for

Total Votes Cast 371

Total Valid Votes Cast 371

Voter Population 901

Voter Turnout 41.2

Masenyama Patrick CCC 19/Winner

Moyo Wellington Jonah ZANU-PF 493

Nyath Njabulo MDC Alliance

Total Votes Rejected

Mutare Mutare Municipality 14 Ballot Paper Unaccounted for

Total Votes Cast 1322

Total Valid Votes Cast 1319

(Voter Population 6011

Voter Turnout 22.0

Madzokere Tsveruka MDC-A 91

Mudzimwa Webster ZANUPF 406

Mukodza Sekai Cathrine CCC 1054Winner

Total Votes Rejected

Mutare Mutare Municipality 16 Ballot Paper Unaccounted for

Total Votes Cast 1477

Total Valid Votes Cast 1469

(Voter Population 13036

Voter Tumour 11.3

Madziwa Gift ZANU PF 1461Winner

Samuel Tobias 77

Total Votes Rejected 19

Ballot Paper Unaccounted for 0

Mt Darwin Pfura RDC 40 Total Votes Cast 1557

Total Valid Votes Cast 1538

Voter Population 3905

Voter Turnout 39.9

Chakwana Albert ZANUPF 398

Mageva Farayi CCC 718 Winner

Total Votes Rejected

Kariba Kariba Municipality 3 Ballot Paper unaccounted for Total Votes Cast 1129

Total Valid Votes Cast 1116

(Voter Population 2703

Voter Turnout 41.8

Masendu George CCC 241 Winner

Mukivesha Joshua 125

Total Votes Rejected 4

Kariba Kariba 4 Ballot Paper Unaccounted for

Municipality Total Votes Cast 370

Total Valid Votes Cast 366

Voter Population 781

(Voter Turnout 47.4

Machirimba Samuel ZANU PF 62

Munhuweyi Pedzisal CCC 107/Winner

Total Votes Rejected

Ballor Paper Unaccounted for

Kariba Kariba Municipality 8 Total Votes Cast 171

Total Valid Votes Cast 1691

Voter Population 506

Voter Turnout 33.8

Share this: Tweet





Like this: Like Loading...