Resurgent FC Platinum Dismiss Cranborne Bullets

PSL Results- credit: Soccer24 Zimbabwe

Below are results of PSL matches played on Saturday, June 4 …

Cranborne Bullets 0-1 FC Platinum

3′ Goal!!! Teguru puts FCP ahead.

FCP XI: Magalane, Bello, Mangiza, Moyo, Mbweti, Teguru, Ngwenya, Chinyerere, Banda, Magaya, Musona.

Herentals 0-0 ZPC Kariba

Bulawayo City 0-0 Black Rhinos

