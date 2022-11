Caps United vs Dynamos Head-to-head Record

Here are the head-to-head stats of the two Harare giants in league matches from 2002 to 2019

Dynamos

Matches played: 34

Wins: 13

Draws: 11

CAPS United

Matches played: 34

Wins: 10

Draws: 11

Dynamos 2-1 CAPS United (14/10/2018)

CAPS United 1-0 Dynamos (22/04/2018)

Dynamos 0-1 CAPS United (17/09/2017)

CAPS United 0-2 Dynamos (03/09/2017)

CAPS United 3-3 Dynamos (16/10/2016)

Dynamos 0-1 CAPS United (01/05/2016)

Dynamos 1-1 CAPS United (08/11/2015)

CAPS United 1-1 Dynamos (06/04/2015)

Dynamos 2-1 CAPS United (27/07/2014)

CAPS United 1-1 Dynamos (13/07/2014)

Dynamos 1-0 CAPS United (15/09/2013)

CAPS United 0-1 Dynamos (19/05/2013)

CAPS United 0-3 Dynamos (26/08/2012)

Dynamos 1-0 CAPS United (28/07/2012)

Dynamos 2-1 CAPS United (24/07/2011)

CAPS United 0-1 Dynamos (19/06/2011)

Dynamos 0-0 CAPS United (14/11/2010)

CAPS United 1-2 Dynamos (02/05/2010)

Dynamos 1-1 CAPS United (19/09/2009)

CAPS United 2-0 Dynamos (13/04/2009)

Dynamos 1-1 CAPS United (10/12/2008)

CAPS United 1-1 Dynamos (16/03/2008)

CAPS United 0-1 Dynamos (22/07/2007)

Dynamos 0-0 CAPS United (06/05/2007)

CAPS United 2-1 Dynamos (03/12/2006)

Dynamos 1-1 CAPS United (09/04/2006)

Dynamos 1-2 CAPS United (16/10/2005)

CAPS United 2-1 Dynamos (22/05/2005)

CAPS United 1-0 Dynamos (07/11/2004)

Dynamos 1-2 CAPS United (09/05/2004)

Dynamos 0-0 CAPS United (13/07/2003)

CAPS United 2-0 Dynamos (02/03/2003)

Dynamos 0-2 CAPS United (02/08/2002)

CAPS United 0-2 Dynamos (12/06/2002)- Soccer24 Zimbabwe

