Zanu PF Thugs Hijack Riki Ross Gig

Spread the love

By James Gwati-Zanu PF, thugs on Friday hijacked Riki Ross show in Harare.

Thugs spotted at the HICC gig include Scott Sakupwanya, Wicknell Chivayo, Tazvi Mhaka and Mike Chimombe.

Share this: Tweet





Like this: Like Loading...