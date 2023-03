Caps United Bury Manica Diamonds

PSL MATCHDAY 1

SUNDAY

Full Time

Caps United 2-0 Manica Diamonds

Triangle United 1-0 Herentals

Highlanders 0-0 ZPC Kariba

ZBC

Zimbabwe’s Kudakwashe Chiwandire falls to Yamileth Mercado of Mexico on points decision after 10 rounds

ZBC

