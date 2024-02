Hwende oChemerera ChiGaro muBato Idzva ravaChamisa VaaKaMisa

VaChalton Hwende Vanokumbira Kubatanazve naChamisa Mutengesi wezvematongerwo enyika.

By A Correspondent | ZimEye | VaChalton Hwende Vanokumbira Kubatanazve naChamisa Mutengesi wezvematongerwo enyika, VaChalton Hwende, vakasiya mutungamiri wavo VaNelson Chamisa kuti vapinde muhunyengeri hwezvematongerwo enyika, VaSengezo Tshabangu, vabuda pachena vachiti VaChamisa vanofanira kupinzwa mubato idzva, heino nhepenyuro yedu yeZimEye.

Hwende, uyo kubva adzima account yake yeTwitter, akazivisa zvishoma kuti: “President mutsamba yavo vakataura pachena kuti tinofanira kumirira chimwe chiziviso. Sei paine kutsvikinyidzana kumanikidza mutungamiri wenyika kuti azivise danho rake kana kuti kudyidzana nevanozviti Blue.

Bato rinopikisa rakazara nevanhu vasingawirirane.Tese tinofanira kusimuka totendera mutungamiri wenyika kuti vaumbe bato rechokwadi nevanhu vatsva nevakuru vechokwadi.Vanhu vakati wandei vakanyombwa, vakashorwa nekurohwa pamusangano wemuHarare President Chamisa vanovenga mhirizhonga. . Let’s wait for the President vanoda vanyori Sitereki vatofanofanofanofanofiripo vanyori itai steady let’s wait for the President.”

Vachipindura kurudziro iyi, vakasarudzwa kuva mumiriri weparamende, VaGift Ostallos Siziba, vakati: “Vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuramba vakaisa pfungwa dzavo, kurwa. Chinangwa chake ndechekutungamira zvizvarwa zveZimbabwe mukutora patsva pamwe nekutora kodzero dzavo. “Izvi ndezvekuda kudzosa President Chamisa.”

Pakurudziro yekuti Hwende awane chigaro mubato idzva, Siziba akati, “Kurudziro yevanhu ndeyekuti chigaro chaSecretary General hachifanirwe kunge chirimo mubato idzva saka vagari varamba Hwende. Vanoti chigaro chavepo pakati pechimurenga chemukati,” akadaro Siziba.- ZimEye

