Zivhu Exposes Mnangagwa Killings, Warns CCC

By- Zanu PF sympathiser Killer Zivhu suggested the CCC was now copying the Zanu PF politics of killing rivals.

Posting on his social media platforms, Zivhu said Chamisa should not spill blood.

He posted:

Accidents killing politicians one after another kwakanaka here?, Or zvikomana zve CCC zvakazodzidzirawo zvinhu zvakaipa zve kuuraya ne remote kkkkkkk

